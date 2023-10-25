İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Carlo Ancelotti: ''Vinicius Ballon d'Or kazanacak''
Spor

Carlo Ancelotti: ''Vinicius Ballon d'Or kazanacak''

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti yıldız oyuncusu Vinicius JR'un ileride Ballon d'Or kazanacağını söyledi.

25 Ekim 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: ''Vinicius Ballon d'Or kazanacak''
ABONE OL

Real Madrid'de son oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaptığı 2 asistle beraber maçın yıldızı olan Vinicius JR için teknik direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

Maç sonrasında Vinicius'un, Ballon d'Or kazanabilir mi sorusuna Carlo Ancelotti, "Evet, Vinicius yakında Ballon d'Or'u kazanacak." yanıtını verdi ve şu cümlelerle devam etti:

"Bellingham ve Vinicius topla ve topsuz olarak birlikte iyi çalışıyorlar. Gelişmemiz gerekiyor ama ikisi de harika iş çıkarıyorlar."

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Vinicius JR bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

  • ancelotti
  • vinicius
  • ballon dor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.