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Spor

Carlo Ancelotti: Vinicius Junior, şu anda dünyanın en iyi futbolcusu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, öğrencisi Vinicius Junior'un şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

29 Eylül 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti: Vinicius Junior, şu anda dünyanın en iyi futbolcusu
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Girona ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, takımın önemli isimlerinden Vinicius Junior'un sakatlığını tamamen atlattığını söyledi. Ancelotti, "Vinicius, çok iyi durumda. Tamamen iyileşti ve çok iyi antrenman yaptı" diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcu için övgü dolu sözler kullanırken, "Vinicius Junior, şu anda dünyanın en iyi futbolcusu" açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de bu sezon 4 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Vinicius, 25 Ağustos'ta Celta Vigo ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık bir ay formasından uzak kalmıştı.

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