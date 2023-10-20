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  • Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''10 güne ihtiyacı var''
Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''10 güne ihtiyacı var''

İspanya devi Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumu ile ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, 18 yaşındaki genç yıldız için 'Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var.' ifadelerini kullandı.

20 Ekim 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''10 güne ihtiyacı var''
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler'in sahalara dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

"10 GÜNE İHTİYACI VAR"

Arda'nın henüz hazır olmadığını söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." ifadelerini kullandı.

"KASIM AYINDA DÖNECEĞİM"

Sakatlığı hakkında Candaş Tolga Işık'a konuşan genç yıldız, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım" sözlerini sarf etmişti.

Sezon başında sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Arda Güler, tedavi sürecinin ardından adalesinden başka bir sakatlık yaşamıştı.

18 yaşındaki milli yıldız, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı.

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