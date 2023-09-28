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Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

28 Eylül 2023 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ikinci kez sakatlık geçirmesiyle ilgili konuştu. Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Ancelotti, "Arda antrenmanlarda çok iyiydi, çok çalışıyordu. Hatta antrenman maçında son golü bile o attı. Şanssızlık yaşadı ve küçük bir sorunu var." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in dizinden yaşadığı problemi tamamen atlattığını söyleyen Ancelotti, "Menisküs probleminden tamamen kurtuldu. Bu son yaşadığı problem sadece onun tamamen hazır olmasını engelledi" diye konuştu.

REAL MADRID'İN AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." sözleri kullanılmıştı.

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

İlk belirlemelere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği tahmin ediliyor.

  • Carlo Ancelotti
  • Arda Güler
  • sakatlık

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