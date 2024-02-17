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  • Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Mücadele etmek zorunda''
Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Mücadele etmek zorunda''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano maçı öncesi gelen soruları cevapladı. Başarılı teknik adam Arda Güler için gelen soruya 'Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda.' dedi. İşte detaylar...

17 Şubat 2024 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Mücadele etmek zorunda''
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'le ilgili soruya cevap veren İtalyan teknik adam, 18 yaşındaki futbolcunun iyi durumda olduğunu söyledi.

"MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"

Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Oynamak için diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, bu futbolda normal bir durum. Ona karşı sabırlı olun" dedi.

Carlo Ancelotti, Arda Güler için daha önce yaptığı açıklamalarda da genç oyuncu için sabır çağrısında bulunmuştu.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.

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