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Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alaves'i 5-0 yendikleri maçın ardından skoru belirleyen golü atan Arda Güler hakkında konuştu.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 01:34 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri!
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dedi.

Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.

Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı.

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜLER

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

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