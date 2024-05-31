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Spor

Carlo Ancelotti'den Bellingham için Arda Güler örneği!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2024 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Bellingham için Arda Güler örneği!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

"BELLINGHAM, ARDA GİBİ DEĞİL"

El Chiringuito de Jugones'e konuşan Carlo Ancelotti, Jude Bellingham için gelen soruya Arda Güler örneği verdi.

Jude Bellingham'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu belirten Carlo Ancelotti, "Bellingham çok olgun, çok ciddi, 20 yaşında ama hiç de öyle durmuyor. Dünya; Bellingham'ı, Arda Güler gibi çocuk olarak görmüyor. Bellingham oğuldan çok kardeş gibi. Çok ciddi, çok profesyonel ve az egoya sahip" dedi.

Takımında egolu futbolcu olmadığını dile getiren Carlo Ancelotti, "Ego kötü bir şey değil ama kişilikle egoyu ayırmak gerekiyor. Örneğin Sergio Ramos'un karakterine sahip başka bir oyuncum olmadı. Pepe ise çok az egoluydu ve kişilikli biriydi" ifadelerini kullandı.

COURTOIS OYNAYACAK

Öte yandan dev finalde kaleci olarak Thibaut Courtois'nın yer alacağını açıklayan Ancelotti, "Kalemizi Courtois koruyacak. Lunin 1 haftadır rahatsız ama maç günü bizimle olacak." dedi

Arda Güler, Real Madrid'de çıktığı 12 müsabakada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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