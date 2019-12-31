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Spor

Carlo Ancelotti'den Cenk Tosun'a övgü

Everton'un teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncusu Cenk Tosun'un kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Sporx31.12.2019  15:30 - Güncelleme: 31.12.2019  15:30
Everton'da forma giyen A Milli oyuncu Cenk Tosun, takımında forma şansı bulmakta güçlük geçerken transfer sesleri de yükselmeye başlamıştı. Cenk Tosun'un adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

Yeni hocası Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'un kendileri için önemli olduğunu ifade etti.


"CENK TOSUN KRAL, İYİ GOLCÜ"


22 yaşındaki oyuncusu Dominic Calvert-Lewin'e hayran olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ancelotti, "Genç bir forvet olarak takip ediyorduk. Listemizdekilerden biriydi ama onu transfer etme şansımız olamazdı. Gözleri üzerinde olan birçok insan var, birçok takım onu izliyordu. Burada forvet hattından memnunum. Çok iyi golcülerimiz var. Cenk Tosun gibi gol kralımız var ve gerçekten iyi. Moise Kean, Richarlison, Calvert-Lewin var." sözlerini kullandı.


Bu sezon Premier Lig'de 5 maçta süre alabilen sahada kaldığı 290 dakikaya 1 gol sığdıran Cenk Tosun, Everton kariyerinde ise 51 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.

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