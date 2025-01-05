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Spor

Carlo Ancelotti'den dikkat çeken Arda Güler sözleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda Deportiva Minera ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den dikkat çeken Arda Güler sözleri
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda ikinci lig ekiplerinden Deportiva Minera ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Deportiva Minera karşısında bu sezon fazla oynamayan oyunculara süre vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, kalede Andriy Lunin'in olacağını söyledi ve, "Thibaut Courtois'in dinlenmeye ihtiyacı var. Bu maçta kalede Andriy Lunin oynayacak." dedi.

"ARDA GÜLER OLABİLİR"

Real Madrid'de bu sezon kaçan penaltılar dikkat çekerken, son olarak Jude Bellingham, Valencia karşılaşmasında penaltıdan yararlanamamıştı. Ancelotti, penaltı kullanacak isimlerle ilgili gelen sorunun ardından, "Buna her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir. Bakalım nasıl hissedeceğim." diye konuştu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın son 32 tur maçında 6 Ocak Pazartesi günü Deportiva Minera ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

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