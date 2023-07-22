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Spor

Carlo Ancelotti'den Dusan Vlahovic'e sürpriz telefon

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic'i arayarak oyuncuyla görüştü.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Dusan Vlahovic'e sürpriz telefon
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İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'tan ayrılması gündemde olan Dusan Vlahovic'i telefonla aradı ve oyuncu ile temasa geçti.

ANCELOTTİ BİLGİ ALDI

Haberde, bu görüşmede herhangi bir teklifin yapılmadığı kaydedilirken İtalyan teknik adamın sadece oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Juventus'un yaklaşık 90 milyon euro bonservis bedeli beklediği 23 yaşındaki Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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