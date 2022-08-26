Carlo Ancelotti'den Marco Asensio açıklaması

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.

Real Madrid'in ana planında kendisine yer bulamayan İspanyol orta saha takımından ayrılarak şansını başka bir yerde denemek istiyor. Real Madrid sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marco Asensio, birçok teklif almasına rağmen bu teklifleri yeterli bulmadı ve geleceği hala belirsizliğini koruyor. Carlo Ancelotti de 26 yaşındaki İspanyol milli oyuncunun durumu hakkında açıklama yaptı:

"O (Marco Asensio) , takımdan ayrılıp ayrılamayacağı konusunda bir şeyler bakıyor. Ancak eylül ayında hala takımda olursa benim ve Madrid'in oyuncusu olmaya devam edecek.'"

Jorge Mendes ile anlaştı

Marco Asensio geçtiğimiz nisan ayında menajerini değiştirmiş ve Jorge Mendes ile anlaşmıştı.