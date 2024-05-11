Carlo Ancelotti'den Mbappe ve Arda Güler açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi finalinde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu elbette başaracağız." dedi.

Luka Modric ve Toni Kroos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Ancelotti, "İkisi de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Tek düşünceleri şu an bu." şeklinde konuştu.

KYLIAN MBAPPE CEVABI

Kylian Mbappe ile ilgili ise, "Mbappe mi? Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı.