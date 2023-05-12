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Spor

Carlo Ancelotti'den Vinicius Junior'a övgü dolu sözler

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncusu Vinicius Junior hakkında övgü dolu bir açıklama yaptı.

12 Mayıs 2023 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Carlo Ancelotti'den Vinicius Junior'a övgü dolu sözler
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius Junior için konuştu.

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Vinicius çok iyi bir oyuncu. Her oyuncunun bireysel gereksinimlerini anlamak önemlidir. Çok mutlu ve motive. Takıma çok şey katıyor. İnanılmaz formda bir oyuncu." dedi.

Ayrıca, "Vinicius Junior şu anda dünyanın en iyi oyuncusu değilse de en iyiler arasında olduğu kesin. Çok kararlı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile 1-1 kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçı için de konuşan Ancelotti, "Her yönüyle farklı bir maç oldu. Savunma ve hücum anlamında çok başarılı işler yaptık. O maç geride kaldı. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

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