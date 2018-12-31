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Carlos Carvalhal: Beşiktaş'ta 5 ay para alamadım

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Türkiye günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, İspanyol basınına özel bir röportaj verdi ve Türkiye günlerine de değindi.

Beşiktaş'ta zor günler geçirdiğini belirten Carvalhan, "Beşiktaş kariyerimin en zor yıllarındandı. Beşiktaş'ta yalnız kaldım, dili de bilmiyordum. Başkan 3 ay sonra ayrıldı, 5 ay para alamadım ve yine de play-offa kaldık. Ancak yerine geçtiğim teknik direktör hapisten çıktı ve geri döndükten sonra ben ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN LA LIGA'DA ÇALIŞACAĞIM"

Swansea City günlerine de değinen Portekizli teknik adam, "Rekabeti kabul ettim, Arsenal ve Liverpool'u mağlup ettik ve 11 maç yenilmezlik serisi yakaladık. Ancak çok fazla sınırlama vardı ve ayrılmak zorunda kaldım. Bir gün La Liga'da çalışacağım. Betis ve Barcelona'yı izlemeyi seviyorum. İspanya'da iyi bir futbol takımı inşa edebileceğimi düşünüyorum" dedi.

2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ta çalışan Carvalhal, son olarak Swansea City'de görev aldı.

(Sporx)

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