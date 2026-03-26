  Carlos Casemiro için transfer dev rekabet
Carlos Casemiro için transfer dev rekabet

Premier Lig ekibi Manchester United'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Carlos Casemiro Suudi Arabistan'dan MLS'e birçok kulübün radarına girdi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlos Casemiro, şimdiden transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Al Ittihad ile birlikte MLS ekipleri Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Brezilyalı orta saha oyuncusunu katmak istiyor.

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu için Al Ittihad iddiası daha önce gündeme gelirken, ESPN'de yer alan habere göre, Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Casemiro için harekete geçti.

MLS ekiplerinin, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacak Casemiro için henüz resmi teklifleri olmadığı ve kontenjanları dolu olduğu için bu transferde zorlanabilecekleri iddia edildi.

Manchester United'da bu sezon 30 maçta süre bulan Casemiro, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

