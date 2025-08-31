Carlos Cuesta, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşiyor.

Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, transfer süreci kapsamında Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.

Transfer, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşti. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

G.SARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO

Ekol Sports'un haberine göre, Galatasaray bu transferden toplamda 8 milyon Euro kazanacak. Hem kiralama bedeli hem de muhtemel satın alma tutarı bu rakama dahil olacak.

2024 yazında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da istenilen performansı sergileyememiş ve rotasyon oyuncusu haline gelmişti.