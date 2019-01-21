Carlos Kameni, Espanyol'un kendisini transfer etmek istediğini söyledi
Carlos Kameni, Espanyol'un kendisini bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediğini açıkladı.
İspanyol basınına konuşan Kamerunlu file bekçisi, "Espanyol'dan ayrılalı 7 yıl oldu. Kulüp için kalbimde hissettiğim büyük sevgi hala sağlam. Gelmek istiyorum. Ancak onlar benimle bonservis sorunu olmadan görüşmeyi arzuluyor. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.