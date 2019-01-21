Carlos Kameni, Espanyol'un kendisini transfer etmek istediğini söyledi

İspanyol basınına konuşan Kamerunlu file bekçisi, "Espanyol'dan ayrılalı 7 yıl oldu. Kulüp için kalbimde hissettiğim büyük sevgi hala sağlam. Gelmek istiyorum. Ancak onlar benimle bonservis sorunu olmadan görüşmeyi arzuluyor. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

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