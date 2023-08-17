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Spor

Carlos Pinchi: Çok daha fazla katkı sağlayacağım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da İspanyol futbolcu Carlos Pinchi, açıklamalarda bulundu. Pinchi, ilk maçta beklenen katkıyı sağlayamadığı için üzgün olduğunu ve takıma kısa sürede adapte olacağına inandığını söyledi.

17 Ağustos 2023 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Carlos Pinchi: Çok daha fazla katkı sağlayacağım
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Pinchi, yeşil-mavili ekibin Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu, transferin uzun sürmesi nedeniyle takıma katılmasının geciktiğini belirtti.

Geçen sezonu iyi değerlendirdiğini ve Süper Lig'e transfer olduğunu ifade eden orta saha oyuncusu, "Süper Lig'de Adana Demirspor maçıyla ilk karşılaşmama çıktım. Takıma üç gün önce katıldım. Saat değişikliği nedeniyle iyi dinlenemedim. Hava sıcaklığı nedeniyle zorlu bir maç oynadık. İspanya'da oynanan futbol ile Türkiye'deki futbol biraz farklı. Burada fiziksel özellikler biraz daha ön plana çıkıyor. Fiziksel mücadelenin çok yüksek olduğu maçlar olduğunu öğrendim. Adana Demirspor maçında da görme fırsatım oldu." diye konuştu.

İlk maçın zor geçtiğini dile getiren Pinchi, "İlk maçta kendimi gösterebildiğimi söyleyemem. Bundan sonraki maçlarda adaptasyonum çok daha farklı olacak ve çok daha fazla katkı sağlayacağımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İlk 20 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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