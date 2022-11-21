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  • Carlos Queiroz: Yalnızca kazandığımızda bizi destekleyen taraftarı istemiyorum
Spor

Carlos Queiroz: Yalnızca kazandığımızda bizi destekleyen taraftarı istemiyorum

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere'ye 6-2 yenilen İran'da teknik direktör Carlos Queiroz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Carlos Queiroz: Yalnızca kazandığımızda bizi destekleyen taraftarı istemiyorum
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Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İngiltere'ye 6-2 kaybeden İran'da teknik direktör Carlos Queiroz, karşılaşmayı değerlendirdi.

Queiroz, futbolcularının "One Love" kaptanlık bandı tartışmalarından ve ülkelerindeki protestolarından etkilendiklerini belirterek, "Futbolcularım, etraflarını saran sorunlar nedeniyle konsantrasyon açısından en iyi ortamda değiller. Böyle bir durumda İngiltere'ye 2 gol attıkları için gurur duyuyorum." dedi.

Taraftarlara da değinen Portekizli teknik adam, "Yıllar önce tüm dünyanın desteğini aldık. Şimdi böyle bir durum olmadı. Bizi cesaretlendirmek için neden gelmediklerini ve evde kaldıklarını anlamıyorum. Bizi desteklemek istemeyenlere ihtiyacımız yok, evlerinde kalmaları daha iyi. Yalnızca kazandığımızda bizi destekleyen taraftarı istemiyorum." ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki teknik adam son olarak, "Bizim için en üst düzeyde bir antrenman oldu. Her şey açık, hala 6 puan alıp gruptan çıkabiliriz. Ders aldık, geliştirecek şeyler olduğunu öğrendik ve artık yapmamız gereken bundan sonraki maçlarda savaşmak." diye konuştu.

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