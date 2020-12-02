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Spor

Carlos Queiroz'un sözleşmesi feshedildi

Kolombiya Milli Futbol Takımı ile son olarak Uruguay'a 3-0, Ekvador'a ise 6-1'lik yenilen Teknik Direktör Carlos Queiroz kovuldu.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:13
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Kolombiya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz'un görevine son verildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya'nın 3-0'lık Uruguay ve 6-1'lik Ekvador mağlubiyetlerinden iki hafta sonra, 67 yaşındaki Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Kolombiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu Queiroz'un sözleşmesi feshedildi.

Daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde görev alan, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika ve İran'ın milli takımlarını da çalıştıran Queiroz, 2019'un şubat ayında Kolombiya ile anlaşmıştı.

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