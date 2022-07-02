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Spor

Carlos Sainz, F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak

Ferrari takımından İspanyol Carlos Sainz, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonunu elde etti.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından İspanyol Carlos Sainz elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 40.983 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Sainz, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Sainz'ın 0.072 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 0.315 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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