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Carlos Tevez: Futbolu sevmiyorum

Arjantin futbolunun kariyeri tartışılan isimlerinden Carlos Tevez, futbolu sevmediğini söyledi.

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Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, Arjantin'de verdiği röportajda futbolu sevmediğini söyledi.

Futbolu izlemeyi sevmediğini vurgulayan Tevez, "Futbolu sevmiyorum. Televizyonda Barcelona - Real Madrid maçı ile birlikte başka kanalda golf turnuvası varsa, ben golfü izlerim. Hiçbir zaman bir futbol fanatiği olmadım." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini de kaydeden tecrübeli oyuncu, "Hep serserilerin yaşadığı bir mahallede yaşıyordum. Top oynamayı seviyorduk ama uyuşturucu, silahlar ve hırsızların olduğu bir ortamdaydım" dedi.

Carlos Tevez, 2017 Ocak ayında Çin'e yıllık 40 milyon ücret almak üzere transfer olmuş ve 1 sezon sonra Arjantin'e geri dönmüştü.

(Sporx)

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