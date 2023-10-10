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Spor

Carlos Tevez: Toplama çıkarma bilmiyorlar

Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, takımındaki 3 oyuncunun okuma yazma bilmediğini açıkladı.

10 Ekim 2023 Salı 18:08 - Güncelleme:
Carlos Tevez: Toplama çıkarma bilmiyorlar
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Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, flaş açıklamalarda bulundu.

Tevez, Arjantin ekibindeki 3 oyuncunun okuma yazma bilmediğini açıkladı.

39 yaşındaki teknik adam, "Üç tane futbolcum toplama çıkarma yapmayı bilmediklerini söylediler. Bu yoksulluktur! Bir çocuğun karnını doyurursun, ona yardımcı olursun ama dersler.... Bu çocuklar hangi sözleşmeye imza attıklarını bile bilmiyorlar." dedi.

Tevez ayrıca, "Kulüple konuştum ve onlara öğretmen tutmaya karar verdik. Antrenmanlardan sonra 2 saat ders çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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