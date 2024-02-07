Carlos Vinicius'tan transfer sürecine ilişkin itiraf!

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Carlos Vinicius yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. İlk maçımız, ilk gol. Kendi taraftarımızla birlikte olduk. Takım arkadaşımla bir sevinç yaptık, çok mutluyum." dedi.

Tete ile ilgili Vinicius, "Gelmeden önce Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim. Gol sevinci daha önceden düşündüğümüz bir şeydi. Golü attım ve bunu yapabildik." ifadelerini kullandı.

Carlos Vinicius transfer süreciyle ilgili, "Hızlı gelişen bir süreç oldu. Şehri bile görmeye fırsatım olmadı. Takım arkadaşlarım sıcak bir şekilde karşıladı. Sezonun geri kalanını iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.