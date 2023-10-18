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Spor

Carloz Tevez kaza geçirdi!

Independiente teknik direktörü Carloz Tevez, yaşadığı evde talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayıp yere düşen ünlü ismin başına 10 dikiş atıldı.

18 Ekim 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Carloz Tevez kaza geçirdi!
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Arjantin ligi ekiplerinden Independiente'yi çalıştıran eski futbolcu Carloz Tevez'in başına talihsiz bir olay meydana geldi.

Ünlü teknik adam, yaşadığı evde ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını yere çarpan ve bir sürde yerde yatan Tevez'in yardımına arkadaşları koştu.

Hastaneye kaldırılan Tevez'in başına 10 dikiş atıldığı ifade edilirken, Arjantinli teknik adamın arkadaşları, Tevez'in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde taburcu olacağını açıkladı.

MAÇA ÇIKMAMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan Arjantin basınında yer alan habere göre; Independiente'nin bu gece 03:00'te oynayacağı Barracas karşılaşmasında Carlos Tevez'in takımın başında olamama ihtimali bulunuyor. Doktorların, Tevez için dinlenmesi gerektiği uyarısını yaptığı belirtildi.

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