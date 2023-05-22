Carmelo Anthony, basketbolu bıraktı!

NBA'de uzun yıllar fırtına estiren Carmelo Anthony, resmen parkelere veda etti.

Paylaştığı video ile emekliliğini açıklayan 38 yaşındaki yıldız; "Teşekkürler" dedi.

38 yaşındaki Melo son olarak geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ta forma giydi.

10 kez All-Star olan oyuncu, 6 kez yılın takımına seçildi. Denver Nuggets ve New York Knicks gibi takımlarda kariyerinin uzun kısmını geçirdi.

NBA kariyerinde toplam 1260 maçı olan Anthony, 22.5 sayı ortalamasıyla kariyerini sonlandırdı.

NBA'de oynanan basketboldaki yaşanan büyük değişimlerden sonra giderek değeri azalan bir oyuncu haline gelen Anthony, bu sezon takım bulamamıştı.