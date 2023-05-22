İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8405
  • EURO
    21,4854
  • ALTIN
    1257.6
  • BIST100
    4466.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Carmelo Anthony, basketbolu bıraktı!

NBA'in efsane oyuncularından Carmelo Anthony, basketbolu bıraktığını açıkladı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Carmelo Anthony, basketbolu bıraktı!
ABONE OL

NBA'de uzun yıllar fırtına estiren Carmelo Anthony, resmen parkelere veda etti.

Paylaştığı video ile emekliliğini açıklayan 38 yaşındaki yıldız; "Teşekkürler" dedi.

38 yaşındaki Melo son olarak geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ta forma giydi.

10 kez All-Star olan oyuncu, 6 kez yılın takımına seçildi. Denver Nuggets ve New York Knicks gibi takımlarda kariyerinin uzun kısmını geçirdi.

NBA kariyerinde toplam 1260 maçı olan Anthony, 22.5 sayı ortalamasıyla kariyerini sonlandırdı.

NBA'de oynanan basketboldaki yaşanan büyük değişimlerden sonra giderek değeri azalan bir oyuncu haline gelen Anthony, bu sezon takım bulamamıştı.

  • carmelo anthony
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.