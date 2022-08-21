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Spor

Caroline Garcia, Cincinnati Masters'da şampiyon oldu

Fransız tenisçi Caroline Garcia, ABD'deki Cincinnati Masters'da Petra Kvitova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 23:56 - Güncelleme:
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından ABD'deki Cincinnati Masters'da Fransız Caroline Garcia şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen turnuvada WTA 1000 turnuvasında, dünya 35 numarası Garcia, 1 saat 42 süren maçta Çekya'dan dünya 28 numarası Petra Kvitova'yı 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yılın üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Bu zafer, dünya 35 numarası Garcia'nın 10. WTA tekler şampiyonluğunu oldu.

CAROLİNE GARCİA KİMDİR?

Caroline Garcia, Fransız profesyonel tenisçidir. Hem teklerde hem de çiftlerde dünyada ilk 4'e girdi. Garcia, 2016 ve 2022'de Kristina Mladenovic ile birlikte Fransa Açık kadın çiftler şampiyonluğunu kazanarak çiftlerde iki kez şampiyon oldu.

  • Caroline Garcia
  • Cincinnati Masters
  • Kadınlar Tenis Birliği

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