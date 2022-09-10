Çarpıcı Fatih Terim iddiası: Ceza verin de kurtulalım

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Fatih Terim'e teklif yaptıklarını söyleyen Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım' dedi." şeklinde konuştu.

"FATİH'E CEZA VERİN DE KURTULALIM"

Selim Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Soydan, "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." dedi.