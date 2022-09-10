İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çarpıcı Fatih Terim iddiası: Ceza verin de kurtulalım
Spor

Çarpıcı Fatih Terim iddiası: Ceza verin de kurtulalım

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, 'Fatih'e ceza verin de kurtulalım' dediğini öne sürdü.

10 Eylül 2022 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Fatih Terim'e teklif yaptıklarını söyleyen Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım' dedi." şeklinde konuştu.

"FATİH'E CEZA VERİN DE KURTULALIM"

Selim Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Soydan, "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.