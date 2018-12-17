Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor: Ramazan Keleş
13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor: Hakan Ceylan
17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor: Volkan Bayarslan
18.30 Kayserispor-Altay: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor: Bahattin Şimşek
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