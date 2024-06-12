Carvajal: Lamine Yamal saf bir yetenek

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Dani Carvajal, EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama yaptı. Tecrübeli sağ bek, vatandaşı Lamine Yamal ile ilgili de konuştu.

Carvajal yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal'a 'ben 17 yaşındayken Real Madrid'in genç takımında oynuyordum ama sen şu an buradasın. A Takım'la EURO 2024'te mücadele edeceksin ve Barcelona'nın önemli bir oyuncususun.' dedim." ifadelerini kullandı.

"KULAKLARINI ÇEKMEM GEREKİYOR"

Yamal'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İyi bir oyuncu ama savunmaya yardımcı olması için kulaklarını çekmem gerekiyor. O çok yetenekli, istekli ve saf bir yetenek." diye konuştu.