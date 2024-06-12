İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2983
  • EURO
    35,0924
  • ALTIN
    2426.56
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Carvajal: Lamine Yamal saf bir yetenek

Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Haziran 2024 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Carvajal: Lamine Yamal saf bir yetenek
ABONE OL

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Dani Carvajal, EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama yaptı. Tecrübeli sağ bek, vatandaşı Lamine Yamal ile ilgili de konuştu.

Carvajal yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal'a 'ben 17 yaşındayken Real Madrid'in genç takımında oynuyordum ama sen şu an buradasın. A Takım'la EURO 2024'te mücadele edeceksin ve Barcelona'nın önemli bir oyuncususun.' dedim." ifadelerini kullandı.

"KULAKLARINI ÇEKMEM GEREKİYOR"

Yamal'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İyi bir oyuncu ama savunmaya yardımcı olması için kulaklarını çekmem gerekiyor. O çok yetenekli, istekli ve saf bir yetenek." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.