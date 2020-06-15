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Spor

Casillas aday olmayacak

Uzun yıllar Real Madrid'in formasını giyen Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına koyduğu adaylığını geri çekti.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:29
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Bir dönem Real Madrid forması terleten ve İspanya futboluna damgasını vuran Iker Casillas, geçtiğimiz aylarda açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu başkanlık adaylığını geri çekti. Sosyal medya hesabından adaylıktan vazgeçtiğini açıklayan Casillas, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.

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