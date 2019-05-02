Casillas'ın sağlık durumu ile ilgili menajerinden ilk açıklama
Porto antrenmanında kalp krizi geçirip korkutan Iker Casillas'ın menajeri Carlos Kutropia, tecrübeli futbolcunun son durumu hakkında konuştu.
Porto'nun antrenmanında kalp krizi geçiren ve hemen hastaneye kaldırılan Iker Casillas için menajeri Carlos Kutropia'dan açıklama geldi.
Carlos Kutropia, 37 yaşındaki kalecinin sağlık durumu hakkında konuşurken ''Kalp krizi sırasında evde olmadığı için şanslıydı çünkü idmanda etrafında bir sürü doktor vardı. Onlar hemen müdahale etti ve hastaneye götürdü. Evde olsaydı, sonuçları çok yıkıcı olurdu.'' sözlerini kullandı.
Casillas'ın futbol kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda da görüşlerini belirten Kutropia, ''Geleceğini konuşmadık. Şu anda daha önemli olan şey iyileşmesi. Casillas güldüğünde, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazandığında mutlu olduğumdan bile daha çok mutlu oluyorum.'' dedi.
(Sporx)
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