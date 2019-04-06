Cavaliers'a Cedi Osman'ın 15 sayısı da yetmedi
NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, Cedi Osman’ın forması giydiği Cleveland Cavaliers’ı 120-114 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 120-114 mağlup etti.
NBA’e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers’ı 120-114 yendi ve üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Warriors’ta Stephen Curry 40 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynarken, Draymond Green 20, Kevin Durant 15 sayı üretti.
Cedi Osman’ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladığı Cavaliers’ta, Colin Sexton 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-111
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 149-113
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 112-129
Houston Rockets-New York Knicks: 120-96
Indiana Pacers-Boston Celtics: 97-117
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 111-109
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 123-110
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 112-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 119-98
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 133-126
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 119-110
Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 120-114
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 117-122
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