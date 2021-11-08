Cavaliers'ın Knicks'i yendiği maçta Ricky Rubio'dan çifte rekor

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi.
Cleveland Cavaliers, kenardan oyuna giren Ricky Rubio'nun 37 sayı, 10 asistle yıldızlaştığı New York Knicks maçını 126-109 kazandı. İspanyol oyun kurucu Rubio, 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.
26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Evan Mobley ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen, Cavaliers'ın peş peşe 4. galibiyetini elde etmesinde önemli rol üstlendi. Cedi Osman ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.
Knicks cephesinde Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 91-94
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-94
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-126
Orlando Magic-Utah Jazz: 107-100
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 99-94
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-107
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 120-106