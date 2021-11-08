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Spor

Cavaliers'ın Knicks'i yendiği maçta Ricky Rubio'dan çifte rekor

Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda New York Knicks'i 126-109 yendiği maçta, konuk takımın İspanyol oyun kurucusu Ricky Rubio 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekoru kırdı.

8 Kasım 2021 Pazartesi 09:58 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:58
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NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi.

Cleveland Cavaliers, kenardan oyuna giren Ricky Rubio'nun 37 sayı, 10 asistle yıldızlaştığı New York Knicks maçını 126-109 kazandı. İspanyol oyun kurucu Rubio, 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.

26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Evan Mobley ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen, Cavaliers'ın peş peşe 4. galibiyetini elde etmesinde önemli rol üstlendi. Cedi Osman ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Knicks cephesinde Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 91-94

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-94

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-126

Orlando Magic-Utah Jazz: 107-100

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 99-94

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-107

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 120-106

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