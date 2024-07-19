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Spor

Çayelispor'un yeni transferi Erdi Yokuşlu

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Çayelispor'un yeni transferi Erdi Yokuşlu
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Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor'da file bekçiliği yapan 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son 24 Erzincanspor forması giyen Erdi Yokuşlu ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Erdi Yokuşlu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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