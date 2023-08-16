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Spor

Çaykur Rizespor'da Godson Azubuike ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen hafta antrenmanda sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusu Godson Azubuike'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor'da Godson Azubuike ameliyat oldu
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Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da Nijeryalı orta saha Godson Azubuike, ameliyat edildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun geçen hafta antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması sebebiyle Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kıkırdak tamiri ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun sahalara tahmini geri dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Azubuike'ye "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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