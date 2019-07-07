Çaykur Rizespor 03:45'te Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'yle anlaştıklarını açıkladı
Çaykur Rizespor, gece 03:45’te attığı tweet ile Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe’yle her konuda anlaştıklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal, ‘Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi’nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir.’ Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.