Çaykur Rizespor, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal, ‘Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi’nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir.’ Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.