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Çaykur Rizespor 1 puanı uzatmada aldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Son dakikada gelen golle maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Ankaragücü'nün gollerini 59. dakikada İlhan Parlak ve 84. dakikada Michael Pazdan kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 26. dakikada Melnjaj ve 90+1'de penaltıdan Vedat Muriqi'den geldi.

90'DA VAR İLE GELEN PENALTI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Suat Arslanboğa, VAR monitörlerine gidip penaltı kararı verirken Rizespor'da penaltıyı gole çeviren Muriqi, bu sezon ligde 14. golüne ulaştı.

Çaykur Rizespor, üst üste 3. beraberliğini alırken puanını 40 yapıp 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 37 puanla 13 sırada kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ankaragücü ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

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