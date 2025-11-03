İSTANBUL 20°C / 13°C
  Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı
Spor

Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 82. dakikada Atilla Mocsi'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 13 puanla kapattı.

3 Kasım 2025 Pazartesi 22:10
Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Atilla Mocsi attı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, 3 haftalık aranın ardından galip geldi. Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Rizespor, puanını 13'e yükseltti ve 11. sırada haftayı kapattı. Karagümrük ise 4 puanla son sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Rizespor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karagümrük, Konyaspor'u konuk edecek.

