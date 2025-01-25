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Spor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor'u konuk edecek.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında 3 puan peşinde
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı kaleci Grbic ve Mithat Pala, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.

Ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana temsilci, 5 puanla son sırada yer alıyor.

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