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Spor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'a hazır

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'a hazır
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Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan Karadeniz ekibi korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

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