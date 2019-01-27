İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, ilk yarısını geride kapattığı maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
 
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dario Melnjak, 72. dakikada Vedat Muriqi ve 82. dakikada Prejuce Nakoulma kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 14. dakikada Edin Cocalic atarken, Edin Cocalic 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
 
Çaykur Rizespor bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.
 
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligde puanını 18'e çıkardı. Akhisarspor ise ligde 17 puanda kaldı.
 
Çaykur Rizespor bir sonraki hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise bir sonraki maçında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
 
 
 

Başkan Erdoğan, Gaziantep´ten sinyali verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA