Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, ilk yarısını geride kapattığı maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dario Melnjak, 72. dakikada Vedat Muriqi ve 82. dakikada Prejuce Nakoulma kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 14. dakikada Edin Cocalic atarken, Edin Cocalic 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Çaykur Rizespor bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligde puanını 18'e çıkardı. Akhisarspor ise ligde 17 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor bir sonraki hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise bir sonraki maçında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.