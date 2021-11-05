Çaykur Rizespor, Alanyaspor'un yenilmezlik serisini bitirdi

5 Kasım 2021 Cuma 22:08 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 22:10

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Selim Ay ve 70 dakikada penaltıdan Djokovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puanla 20. sırada yer aldı. 8 maç aradan sonra yenilen Alanyaspor ise 21 puanla 3. sırada yer buldu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Baiano (Dk.86 Yasin Pehlivan), Sabo (Dk.65 Umar), Boldrin (Dk.86 Bolasie), Boyd (Dk.65 Dabo), Pohjanpalo (Dk.90+5 Deniz Hümmet)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Juanfran 8Dk.85 Oğuz Aydın), Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk.76 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk.67 Wilson), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Babacar

GOLLER: Dk.11 Selim Ay, Dk.70 Dokovic (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk.25 Holmen, Dk.90+6 Dabo (Çaykur Rizespor)