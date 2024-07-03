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Spor

Çaykur Rizespor, Ali Sowe transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren Ali Sowe'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Ali Sowe transferini açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gambiyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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