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Spor

Çaykur Rizespor, Amilton'u kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Konyaspor'dan ayrılan Amilton Minervino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA5 Şubat 2023 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Amilton'u kadrosuna kattı
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Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Amilton'un sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor forması giydiği belirtilerek, "Brezilyalı oyuncu Amilton Minervino, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Amilton'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında Konyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Amilton, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 2 gol attı.

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