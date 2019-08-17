Çaykur Rizespor, Ankara'da altın buldu

Rizespor'un golünü, 66. dakikada Melnjak kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Flavio, 36. dakikada ilk sarı kartını, 39. dakikada da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrılan Çaykur Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gazişehir Gaziantep deplasmanına gidecek.