Çaykur Rizespor, Ankara'da altın buldu
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-0'lık Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Rizespor'un golünü, 66. dakikada Melnjak kaydetti.
Gençlerbirliği'nde Flavio, 36. dakikada ilk sarı kartını, 39. dakikada da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrılan Çaykur Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gazişehir Gaziantep deplasmanına gidecek.
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