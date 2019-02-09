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Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile Antalyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Ev sahibi Çaykur Rizespor'un golünü 6. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Antalyaspor'un golünü 68. dakikada Mevlüt Erdinç attı.
 
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 22'ye çıkarırken, Antalyaspor'un puanı 29 oldu.
 
Çaykur Rizespor ligin 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise bir sonraki haftada sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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