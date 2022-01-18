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Spor

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı mesaisini tamamladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA18 Ocak 2022 Salı 19:41 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 19:41
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Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapmaca ile sürüp, çift kale maç ile son buldu.

Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan yeşil-mavili takım, 18 puanla ligde 19'uncu sırada yer alıyor.

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