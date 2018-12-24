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Çaykur Rizespor Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a yol gözüktü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

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İkinci yarı öncesi teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma  şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu  Armand Traore'ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti.

Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Jaroslaw Jach, Crystal Palace'den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore  ise Nottingham Forest'tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okan  Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini  belirtti.

Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal,  "Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin  gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı  oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız  ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak." diye konuştu.

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