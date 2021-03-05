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  • Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bülent Uygun ile önemli mesafe katettik
Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bülent Uygun ile önemli mesafe katettik

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Marius Sumudica ayrılığı sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile görüşmelerinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.

AA05 Mart 2021 Cuma 19:36 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 19:36
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Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile beklenen başarıyı yakalayamadıklarını, karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını hatırlattı.

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Amacımız takıma dokunuşu ile pozitif enerji sağlayacak biri ile çalışmak. Bu konuda kendilerine güvendiğimiz bazı isimlerle görüştük. Hepsi ile çok sıcak görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör arayışımızda Bülent Uygun hocamız ile önemli mesafe katettik. Yarın yapılacak görüşmeler ile çok büyük bir aksilik çıkmazsa anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bülent Uygun'un Rize kökenli olduğunu vurgulayan Kartal, "Hocamız şehri tanıyor. Biz de kendisine her türlü desteği vereceğiz. Yönetim olarak uyum içinde çalışan bir ekibiz. Hocamızın da takım içinde uyumu ve pozitif enerjiyi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Elbette hataların farkındayız ama şimdi birlik olup yeniden ayağa kalkma ve yukarılara tırmanma zamanı." ifadelerini kullandı.

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